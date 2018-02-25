Ковальчук прокомментировал победу на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал победу над сборной Германии в финале олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. Слова спортсмена передает «Чемпионат.com».

«Сегодняшняя игра многое поставила на свои места. Сколько бы ни говорили, что выиграть было просто и это второстепенный турнир. Это Олимпиада, нервы, ответственность. Многие ребята вообще в первый раз были на Олимпиаде. Хорошо, что нашли момент сравнять счет. Гусев (Никита Гусев, нападающий — прим. «Ленты.ру») сегодня просто красавец, всяческие ему похвалы», — сказал 34-летний хоккеист.

Также Ковальчук рассказал, какое значение имеет для него золото Олимпийских игр: «Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе».

Команда Олега Знарка в финале Олимпиады обыграла сборную Германии (4:3). Решающую шайбу в овертайме в ворота соперника отправил Кирилл Капризов.

Закрытие Олимпиады в Пхенчхане пройдет 25 февраля.

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