Тренер немецких хоккеистов отказался думать о встрече с Россией в финале Игр

Главный тренер сборной Германии по хоккею Марко Штурм прокомментировал победу над канадцами в полуфинале Олимпиады и отказался думать о встрече с россиянами в решающем матче турнира. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«После того, как мы обыграли шведов, знали, что в полуфинале будет сложно, но верили в себя. Конечно, нам повезло. Но мы заслужили выход в финал. Не знали, что ожидать от канадцев. Я пока не могу думать о сборной России, мы сейчас просто счастливы. Хотим радоваться сегодня этому результату. Завтра утром мы со всем тренерским штабом сфокусируемся на российской команде и, без сомнения, постараемся сыграть в воскресенье хорошо», — заявил Штурм.

Ранее 23 февраля немцы со счетом 4:3 обыграли сборную Канады в полуфинале Олимпийских игр. Попадание в финал стало лучшим достижением в истории выступлений сборной Германии на Олимпиадах.

Финал, в котором немцы встретятся с россиянами, состоится 25 февраля. Матч начнется в 7:10 по московскому времени.

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