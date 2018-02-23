Капитан сборной России по хоккею оценил игру разгромленных чехов

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк поделился мнением относительно игры сборной Чехии в полуфинальном матче Олимпиады. Слова нападающего передает корреспондент «Ленты.ру».

«В таких матчах одна шайба мало что меняет. Да, нам было важно открыть счет, потому что игра шла до первой ошибки. У нас есть время до главного матча, будем восстанавливаться. У соперника было не так много моментов. Они играли в хороший комбинационный хоккей с акцентом на контратаки», — сказал 39-летний нападающий.

Матч между командами завершился победой россиян со счетом 3:0. Голы на счету Никиты Гусева, Владислава Гаврикова и Ильи Ковальчука. Дацюк отметился голевой передачей. В финале российским хоккеистам предстоит сразиться с победителем другой полуфинальной пары Канада — Германия.

Россия вышла в финал олимпийского хоккейного турнира впервые с 1998 года. Тогда на Играх в Нагано золотые медали достались чехам.

Олимпийские игры в Пхенхчане завершатся 25 февраля.

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