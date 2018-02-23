Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады

В полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира мужская сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче открыл Никита Гусев, на 28-й минуте замкнув передачу Павла Дацюка. Тренерский штаб чешской сборной усмотрел в заброшенной шайбе нарушение — нападение на вратаря. После просмотра видеоповтора арбитр указал на центр площадки. Спустя минуту преимущество команды Олега Знарка удвоил Владислав Гавриков. В самом конце третьего периода шайбу забросил Илья Ковальчук.

В четвертьфинале российские хоккеисты разгромили сборную Норвегии со счетом 6:1. Чехи оказались сильнее американцев.

Второй финалист турнира определится по итогам встречи Германии и Канады. Сборная России сыграет в финале Олимпиады впервые с 1998 года. На Играх в японском Нагано россияне уступили в решающем матче сборной Чехии.

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