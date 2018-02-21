Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

В четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира российские хоккеисты разгромили норвежцев со счетом 6:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шайбы в составе россиян забросили: Михаил Григоренко (9-я минута), Никита Гусев (14-я), Вячеслав Войнов (20-я), Сергей Калинин (29-я), Никита Нестеров (34-я) и Иван Телегин (54-я). Единственный гол норвежцев на счету Александера Бонсаксена (28-я).

Соперниками российской команды в полуфинале Олимпийских игр станут чешские хоккеисты. Сборная Чехии в 1/4 финала оказалась сильнее сборной США в серии послематчевых буллитов.

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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