Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады

Мужская сборная Чехии стала первым полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира в Пхенчхане. В 1/4 финала чешские хоккеисты оказались сильнее соперников из США, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча и овертайм победителя не выявили (1:1, 1:1). В серии буллитов успешнее оказались чешские хоккеисты. Победный бросок на счету Петера Коукала. В полуфинале Олимпиады соперником чехов станет победитель пары Россия — Норвегия.

Параллельно с мужским четвертьфиналом Россия — Норвегия 21 февраля в женском хоккейном турнире пройдет матч за бронзовые медали с участием российской команды. Российские хоккеистки встретятся со сборной Финляндии.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!