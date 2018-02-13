Ковальчука покоробил женский хоккей в исполнении сборной России на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук побывал на матче российских и канадских хоккеисток в рамках олимпийского турнира и был разочарован игрой соотечественниц. Слова двукратного чемпиона мира передает «Р-Спорт».

«Позавчера я первый раз в жизни смотрел женский хоккей. Было видно, что канадки катаются быстрее. Потом мне рассказали, что все самые сильные хоккеистки в Канаде и США. Если честно, не мое это. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей — это вообще не то. Я так понял, толкаться у них можно, но только в особенном направлении как-то. Все не как у людей», — отметил хоккеист.

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11 февраля российские хоккеистки уступили канадкам со счетом 0:5. Кроме Ковальчука, на матче присутствовали и другие хоккеисты мужской сборной России. После этого, 13 февраля, россиянки вновь проиграли американской сборной — так же со счетом 0:5.

Мужской хоккейный турнир стартует 14 февраля. Соперниками команды Олега Знарка станут сборные США, Словакии и Словении. Первый матч российские хоккеисты проведут против словаков 14 февраля.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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