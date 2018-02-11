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Канадские хоккеистки разгромили россиянок в первом матче Олимпиады

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Хоккеистки сборной Канады
Хоккеистки сборной Канады

Хоккейная команда «Олимпийских атлетов из России» потерпела поражение от сборной Канады в первом матче группового этапа Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч проходил на спортивной арене Университета Квандон и завершился со счетом 5:0. Среди канадских хоккеисток отличились Ребека Джонстон (22-я и 49-я минуты), Хейли Ирвин (25-я), Мелоди Дауст (36-я и 51-я).

В другом матче группы А сборная США обыграла национальную команду Финляндии со счетом 3:1.

Всего в хоккейном турнире принимают участие восемь команд. Следующая встреча между США и «Олимпийскими атлетами из России» состоится 13 февраля в 15:10 по московскому времени.

25 января, за два дня до начала Олимпийских игр, спортсменки из объединенной олимпийской хоккейной сборной Северной и Южной Кореи не смогли понять друг друга из-за различий в языке. Для решения проблемы руководство южнокорейской федерации хоккея разработало специальный словарь.

Игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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