Спортсменки из Северной и Южной Кореи не смогли понять друг друга на тренировке

Спортсменки из объединенной олимпийской хоккейной сборной Северной и Южной Кореи не смогли общаться из-за различий в языке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, хоккеистки из двух стран используют разную терминологию и имеют различные понятия о приемах в хоккее. Руководство южнокорейской федерации хоккея для решения проблемы разработало специальный словарь, в котором прописано английское произношение северокорейских терминов, чтобы со спортсменами из КНДР могла полноценно общаться тренер южнокорейской команды — канадка Сара Мюррей.

У КНДР и Южной Кореи сохранился один вид письменности — хангыль. Однако из-за того, что обе республики являются на данный момент отдельными государствами, там появились слова, которые используются только в одной из стран. Это коснулось и хоккейной терминологии.

Помимо хоккея, спортсмены из Северной Кореи примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжному спорту и в лыжных гонках. Всего на Олимпиаду было аккредитовано 22 спортсмена из КНДР.

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