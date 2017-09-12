Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын является поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом газете The Sun рассказал итальянский политик Антонио Рацци.

Он заявил, что северокорейский лидер признался в этом ему сам. Также Рацци отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.

Рацци также сказал, что лидер КНДР надеется на скорое появление в чемпионате Англии и других популярных лигах футболистов из Северной Кореи.

В конце августа СМИ сообщили о рождении у Ким Чен Ына третьего ребенка. По имеющейся информации, новорожденный — мальчик. Он появился на свет около полугода назад. По неподтвержденным сведениям, у Ким Чен Ына также есть две дочери.

