Ким Чен Ын стал отцом в третий раз

У лидера КНДР Ким Чен Ына родился третий ребенок. Об этом со ссылкой на южнокорейскую разведку в среду, 29 августа, сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, новорожденный — мальчик. Он появился на свет около полугода назад, но данные об этом появились только теперь.

Материалы по теме Женщины династии Ким Личная жизнь северокорейских вождей не так скудна, как кажется

Daily Mail отмечает, что супруга Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу — в прошлом году перестала появляться на публике, что породило слухи о ее беременности.

Ким Чен Ын и популярная северокорейская певица Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. По неподтвержденным сведениям, у пары уже есть две дочери: первая появилась на свет спустя год после свадьбы, а вторая — в 2013-м. При этом в 2013 году мировые СМИ, в том числе The Telegraph, распространяли версию о том, что первую девочку родила не Ли Соль Чжу, а другая женщина. Объяснялось это тем, что в 2010 году первая леди выступала с концертами, и будучи в положении на сцену она бы не вышла.