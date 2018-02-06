Российские хоккеисты прибыли на Олимпиаду под «Катюшу»

@hockey_se / Twitter

Мужская сборная России по хоккею прибыла на Олимпиаду в Южную Корею, где более 200 фанатов встретили ее исполнением национального гимна и «Катюши». Видео из аэропорта Инчхон (Сеул) опубликовано в Twitter-аккаунте СЭ Хоккей.

В Южной Корее подопечные Олега Знарока проведут финальный этап подготовки к олимпийскому хоккейному турниру. Их соперниками на групповой стадии станут сборные США, Словакии и Словении. Российские хоккеисты стартуют на Олимпиаде 14 февраля матчем со словаками.

Игры в Пхенчхане начнутся 9 февраля. Российские хоккеисты не примут участие в церемонии открытия — в этот момент команда будет тренироваться на базе в Аняне.

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