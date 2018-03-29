СКА и ЦСКА забросили девять шайб на двоих

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в первом финальном матче западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч состоялся 29 марта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершился со счетом 5:4 в пользу ЦСКА. Счет на 6-й минуте встречи открыл нападающий петербургской команды Павел Дацюк. На 21-й минуте Михаил Григоренко сравнял счет. За СКА в основное время шайбами также отметились Николай Прохоркин, Никита Гусев и Сергей Плотников, за ЦСКА — Александр Попов и дважды Андрей Кузьменко.

В овертайме победу московскому клубу принесла шайба Кузьменко, оформившего хет-трик.

Счет в серии стал 1:0 в пользу ЦСКА. Серия длится до четырех побед.

Следующая игра состоится 31 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!