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СКА и ЦСКА открыли сезон Континентальной хоккейной лиги

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Санкт-петербургский СКА обыграл московский ЦСКА в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 21 августа, в Петербурге и завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1). Автором первой шайбы сезона стал шведский защитник петербуржцев Патрик Херсли, отличившийся на четвертой минуте. На десятой преимущество СКА удвоил Николай Прохоркин.

Во втором периоде команды обменялись шайбами: на 24-й минуте ЦСКА сократил отставание после точного броска Михаила Григоренко, а на 31-й Илья Ковальчук восстановил преимущество СКА в два очка.

На шестой минуте третьего периода Сергей Широков забросил четвертую шайбу хозяев, но спустя 42 секунды московские армейцы снова сократили отрыв: отличился Максим Шалунов и установил окончательный счет.

Десятый сезон КХЛ продолжится во вторник, 22 августа, шестью матчами. Действующим обладателем Кубка Гагарина является СКА, в финале прошлого розыгрыша обыгравший магнитогорский «Металлург».

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