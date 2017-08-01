Игроков клуба КХЛ «Автомобилист» обокрали в Нижнем Новгороде

Игроки екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» стали жертвами воров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Злоумышленники проникли в раздевалку команды во Дворце спорта имени Коваленко, откуда вынесли коньки, клюшки, хоккейную экипировку и продукты питания. Из-за инцидента нападающие «Автомобилиста» Рок Тичар и Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски не смогли принять участие в стартовой встрече Кубка губернатора Нижегородской области с казанским «Ак Барсом», так как им не успели найти экипировку подходящих размеров.

Нападающий екатеринбургского клуба Илья Крикунов рассказал: «Все-таки у нас не все украли из раздевалки. Кое-что осталось. У меня, например, ничего не тронули. Видимо, мои вещи не нужны. А так — да, не очень смешно. Первый раз с таким сталкиваюсь».

На момент публикации новости во встрече между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» завершился первый период. Счет равный — 1:1.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 стартует 21 августа.