Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Канаду на турнире в Сочи

Олимпийская сборная России обыграла национальную команду Канады в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open, проходящего в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч, состоявшийся в понедельник, 7 августа, в ледовом дворце «Большой», завершился со счетом 3:2 в пользу россиян. В составе победителей отличились Станислав Галиев, Артем Федоров и Роман Любимов. У канадцев голы на счету Максима Норо и Жильбера Брюле.

За сборную России на турнире играет ближайший резерв национальной команды, у канадцев в команду были приглашены хоккеисты, выступающие за пределами Северной Америки.

Россияне на Sochi Hockey Open выступали в группе B, где помимо канадцев обыграли клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» (5:1). Таким образом, россияне выиграли группу и по регламенту турнира вышли в финал, где сыграют с петербургским СКА. Матч состоится в среду, 9 августа. Игра начнется в 19:00 по Москве.