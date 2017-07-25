Спорт
 

Назван состав олимпийской сборной России по хоккею

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Федерация хоккея России определила состав олимпийской сборной, которая примет участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Об этом сообщается на сайте организации.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев («Трактор»), Кирилл Устименко (МХК «Динамо» Санкт-Петербург).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Никита Трямкин («Автомобилист»), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба – СКА).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян (СКА-Нева, ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все — ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все — СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все — «Локомотив»), Артем Федоров («Салават Юлаев»).

Главным тренером команды на турнире будет Олег Браташ, его помощники — Валерий Брагин и Игорь Ефимов. Тренером вратарей стал Александр Колобков.

Sochi Hockey Open состоится в Сочи с 5 по 9 августа. Помимо олимпийский сборной России (ближайший резерв национальной команды), в нем примут участие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА, «Металлург» (Магнитогорск), «Куньлунь», «Сочи», а также сборная Канады.

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