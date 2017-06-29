Сборная Канады согласилась сыграть на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная Канады по хоккею согласилась поучаствовать в Кубке Первого канала. Еще одним новым участником соревнований также станет команда Швейцарии. Об этом в четверг, 29 июня, «Чемпионат.com» сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

«Мы достигли принципиального соглашения с Канадой. Она сыграет на Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся. Пока есть такой план, чтобы сыграло шесть команд: Россия, Швеция, Чехия, Финляндия, Канада и Корея», — сказал Курбатов.

Отмечается, что канадцы также сыграют на осеннем этапе Евротура в Финляндии (Кубок Карьяла), проведение которого намечено на 8-12 ноября.

Кубок Первого канала — российский этап Еврохоккейтура. Традиционные участники турнира: сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Все матчи турнира пройдут в декабре в Москве. Точное расписание игр будет опубликовано пресс-службой турнира в августе.