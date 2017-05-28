Тренер сборной России по хоккею объяснил поражение от канадцев на ЧМ

Тренер сборной России по хоккею Харийс Витолиньш объяснил поражение от канадцев в полуфинале чемпионата мира. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались. Если читать иностранные медиа, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жесткая и самоотверженная игра», — сказал ассистент главного тренера российской сборной Олега Знарка.

20 мая сборная России в полуфинале проиграла команде Канады со счетом 2:4.

В матче за бронзовые медали подопечные Знарка обыграли финнов со счетом 5:3. В финале победу одержала сборная Швеции, оказавшаяся сильнее канадцев в серии буллитов.