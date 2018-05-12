Россия переиграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 4:3 в рамках группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече на 23-й минуте открыл Кирилл Капризов. На 27-й минуте швейцарцы усилиями Рамона Унтерзандера счет сравняли. Спустя минуту россияне вышли вперед — отличился Евгений Дадонов. На 40-й минуте встречи команда Ильи Воробева упрочила преимущество. Шайбу на свой счет записал Никита Нестеров. За восемь минут до финальной сирены Свен Андригетто сократил отставание швейцарцев. На 57-й минуте благодаря шайбе Михаила Григоренко российская команда вновь удвоила преимущество. А в самом конце встречи Андригетто оформил дубль, сократив отрыв от россиян. За полторы минуты до конца матча швейцарцы сняли голкипера, выпустив шестого полевого игрока.

В прошлом туре россияне уступили команде Чехии в овертайме 3:4. Поражение стало для команды Воробьева первым на турнире. До этого российская команда уверенно громила своих соперников, забросив за первые три матча 20 шайб и не пропустив ни одной.

Чемпионат мира по хоккею продлится до 20 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!