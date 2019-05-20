Определились все участники четвертьфинала ЧМ по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Латвии со счетом 5:4, став последней из команд, пробившихся в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею в Словакии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В группе B дальнейшее участие в турнире обеспечили команды России, Чехии и Швейцарии. Канада, США, Финляндия и Германия стали лучшими в группе A. Окончательное положение команд установится в седьмом туре группового этапа. 21 мая сборная России встретится с действующими чемпионами мира — шведами.

19 мая российская сборная обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0. В рамках группового этапа российские хоккеисты одержали шесть побед в шести матчах.

Матчи четвертьфинала пройдут 23 мая. Турнир в Словакии продлится до 26 мая.

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