Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
ЦСКА
Москва
Матч окончен
1:0
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Матч окончен
6:0
Уотфорд
Уотфорд
Кубок Англии • Финал
Арсенал
Тула
Матч окончен
0:3
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Австрия
Матч окончен
0:8
0:2, 0:3, 0:3
Чехия
ЧМ-2019
Ростов
Ростов-на-Дону
Матч окончен
1:0
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Швейцария
Матч окончен
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Россия
ЧМ-2019
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Матч окончен
83:91
(20:29, 22:15, 20:24, 21:23)
ЦСКА
Москва, Россия
Евролига • Финал
Последние новости
ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу
Посольство США обстреляли в Багдаде
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства
Победителя «Евровидения» отказались наказывать за старую песню
«Переживающий» из-за сериала кот стал звездой сети
В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев
Зеленский поведал о борьбе за возвращение «пленников Кремля»
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Новости партнеров

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Перейти в «Мою Ленту»
Игрок сборной Швейцарии Гаэтан Хас и игрок сборной России Никита Гусев

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 19 мая в Братиславе и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей отметились Артем Анисимов (3-я минута), Никита Кучеров (26-я, 55-я).

В предыдущем матче сборная России обыграла команду Латвии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. В следующем матче россияне встретятся с действующим победителем турнира — сборной Швеции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия пропустила первой и обыграла Латвию на чемпионате мира
Выпивающие во время чемпионата мира российские хоккеисты попали на видео
Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:0218 мая

Кулак рейха

Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
23:39Сегодня

ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

18:06Сегодня

Гонщики устроили драку после круга почета

22:4116 мая

В России пройдет стритбольный турнир Red Bull Reign

Спорт00:10 2 мая
Лучницы на Олимпийских играх 1908 года

Долгие проводы

Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
19:45Сегодня

Боец UFC «задушил» соперника

14:45Сегодня

Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу

10:49 5 мая

Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина

Спорт00:0814 мая

«Какой футбол? Пусть борщ варит!»

Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
11:57Сегодня

Загитову обвинили в «ущербном воровстве» музыки Медведевой

20:18 4 мая

Итальянский игрок «Зенита» рассказал о поразивших его в России вещах

16:09Сегодня

Стали известны подробности смерти российского бегуна во время полумарафона

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
«Я не должна была рожать ребенка»
Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
В России временно ограничат движение грузовиков по трассам
В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Бутина обратилась к народу и попросила денег
Трамп прокомментировал скандал с запретом абортов в США
В Израиле обрушились на «Евровидение» из-за нарушения шаббата
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Зеленский поведал о борьбе за возвращение «пленников Кремля»
Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ
Порошенко признал декоммунизацию Украины завершившейся
Все материалы
Экономика
Полный контакт
Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Москва и Минск согласовали план по транзиту нефти
Китай обвалил американские биржи
Пекин нанес ответный удар в торговой войне с США. Теперь страдает весь мир
Российская экономика притормозила
Россия перестала поставлять нефть в Европу
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
В российскую армию доставили новейшие системы залпового огня
В России раскрыли сроки готовности «Монолита»
Россия показала всю мощь Балтийского флота
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира
ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу
Гонщики устроили драку после круга почета
Боец UFC «задушил» соперника
Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Все материалы
Культура
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Лазарев в финале «Евровидения»
 
Дункан ЛоуренсИтоги «Евровидения» под вопросом из-за песни победителя
Артист из Нидерландов спел старую песню, но ему все сошло с рук. Лазарев на третьем месте
Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса
«Я стал чураться женщин с пышной грудью»
Харуки Мураками о детских травмах, которые меняют всю жизнь
Сергей Лазарев раскрыл условия повторного участия в «Евровидении»
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Миллиард согласных
 
Тень позора
 
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине
Выступающий за храм в Екатеринбурге репортер попросил побить его на камеру
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Все материалы
Из жизни
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
«Переживающий» из-за сериала кот стал звездой сети
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Умер мужчина из старейшей в мире супружеской пары
Все материалы
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Монстр-трак перепрыгнул семь бигфутов и установил рекорд
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Пенсионерка упустила паспорт и едва не лишилась жилья
Назван российский город с лучшим интернетом
В домах россиян нашли тысячи незаконно зарегистрированных мигрантов
В России подорожала аренда жилья
Все материалы