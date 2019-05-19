Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 19 мая в Братиславе и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей отметились Артем Анисимов (3-я минута), Никита Кучеров (26-я, 55-я).

В предыдущем матче сборная России обыграла команду Латвии. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. В следующем матче россияне встретятся с действующим победителем турнира — сборной Швеции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!