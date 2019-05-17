Выпивающие во время чемпионата мира российские хоккеисты попали на видео

Видео: sport24.pluska.sk

Командный ужин сборной России во время чемпионата мира по хоккею попал на видео. Ролик появился в словацком издании sport24.pluska.sk

По информации издания, российская команда появилась в баре после матча группового турнира с Чехией 13 мая (3:0). Отмечается, что сначала хоккеисты заказали суши, а потом выпили около 160 бокалов пива.

После победы над чехами у сборной России было два выходных дня. 15 мая команда разгромила итальянцев с рекордным счетом 10:0.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы B с 12 очками. На втором месте располагаются швейцарцы. Отечественные хоккеисты опережают их по дополнительным показателям. Следующие матчи команда проведет против Латвии (18 мая) и Швейцарии (19 мая).

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