Хоккеист сборной России назвал ужасом формат чемпионата мира

Защитник клуба Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и сборной России Никита Задоров поделился впечатлениями от проходящего в Словакии чемпионата мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Задоров заявил, что ему не нравится нынешний формат соревнований. «Да ужас! Нет смысла играть с соперниками намного ниже уровнем. Сыграться? Но ведь все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На мой взгляд, наладить тактику не особо сложно», — отметил он.

По словам хоккеиста, он рад выступать за сборную России и считает это престижным. Он добавил, что большинство российских болельщиков знают игроков по выступлению за сборную, а не за клубы.

Задоров переехал в Северную Америку будучи юниором. В 2013-м он заключил контракт с клубом НХЛ «Баффало Сейбрс». За «Колорадо» хоккеист выступает с 2015-го.

В 2014 году Задоров в составе сборной России принимал участие в молодежном чемпионате мира. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали турнира. На текущем чемпионате мира он дебютировал за основную сборную страны.

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