Победа над итальянцами стала самой крупной в истории сборной России

Сборная России, обыгравшая итальянцев на чемпионате мира со счетом 10:0, одержала самую крупную победу в своей истории. Статистика касается выступления национальной команды на крупных турнирах: Евротуре, мировом первенстве и Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

До этого максимальное преимущество россиян достигало девяти шайб: на ЧМ-1994 сборная разгромила команду Великобритании со счетом 12:3. На мировом первенстве в 2007-м российские хоккеисты победили Италию со счетом 10:1.

Ранее 15 мая команда Ильи Воробьева одержала четвертую подряд победу на групповом этапе чемпионата мира, разгромив итальянцев 10:0. Первую шайбу на турнире в составе сборной России забросил Александр Овечкин. Помимо него отличились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов, Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы B с 12 очками. На втором месте располагаются швейцарцы. Наши хоккеисты опережают их по дополнительным показателям.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Действующим победителем турнира является сборная Швеции.

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