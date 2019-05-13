Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Чехии в своем третьем матче на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 13 мая в Братиславе и завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей отметились Сергей Андронов (13-я минута), Никита Гусев (32-я) и Никита Зайцев (59-я).

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2, во втором разгромили австрийцев — 5:0. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Швейцарии, Латвии и Италии.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Действующим победителем является сборная Швеции.

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