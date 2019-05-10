Сборная России начала чемпионат мира с победы над норвежцами

Сборная России по хоккею победила команду Норвегии в стартовом матче на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы А прошла 10 мая в Братиславе и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе победителей отметились Евгений Дадонов (9-я и 30-я минуты), Артем Анисимов (14-я), Никита Кучеров (28-я) и Никита Гусев (41-я). При счете 5:0 сборная России пропустила две шайбы: забили Томас Валькве Ольсен (57-я) и Юнас Холес (59-я).

В параллельном матче группы В канадцы уступили Финляндии со счетом 1:3.

Следующую игру сборная России проведет 12 мая. Соперником команды станет Австрия. Также на групповом этапе россиянам предстоит встретиться с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Действующим победителем является сборная Швеции.

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