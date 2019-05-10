Ковальчук оценил победу над норвежцами на старте чемпионата мира

Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал победу команды в стартовом матче на чемпионате мира против Норвегии (5:2). Слова спортсмена приводит Sport24.

Ковальчук заметил, что сборной нужно было по-другому доигрывать концовку матча. При счете 5:0 россияне пропустили дважды. Также он отметил, что его партнеры немного волновались перед первой игрой, а также сказал, что им пришлось привыкать к особенностям льда.

При этом Ковальчук отказался говорить о поражении канадцев, которые в параллельном матче уступили Финляндии — 1:3. «Меня не интересует выступление других команд, у нас есть огромный резерв, будем готовиться к следующей игре», — заявил форвард.

Встреча с Норвегией прошла ранее 10 мая и завершилась со счетом 5:2. Ковальчук результативными действиями не отметился.

Следующую игру сборная России проведет 12 мая. Соперником команды станет Австрия. Также на групповом этапе россиянам предстоит встретиться с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Действующим победителем является сборная Швеции.

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