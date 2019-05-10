Объявлен состав сборной России на первый матч на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею назвала состав на первый матч на чемпионате мира против команды Норвегии. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

В список попали два вратаря: Андрей Василевский и Александр Георгиев. Пятерки распределились следующим образом:

1) Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов;

2) Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов;

3) Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров;

4) Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Плотников, Александр Барабанов.

Встреча пройдет 10 мая, начало запланировано на 17:15 по московскому времени.

На групповом этапе чемпионата мира сборная России проведет еще шесть матчей. Соперниками команды станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии. Состав на первенство был объявлен 8 мая.

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!