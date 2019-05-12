Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Австрии в своем втором матче на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы А прошла 12 мая в Братиславе и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. В составе победителей отметились Евгений Дадонов (12-я и 40-я минуты), Никита Кучеров (34-я), Иван Телегин (34-я) и капитан Илья Ковальчук (44-я).

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Действующим победителем является сборная Швеции.

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