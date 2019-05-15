Российские хоккеисты забросили Италии 10 безответных шайб на чемпионате мира

Сборная России по хоккею разгромила итальянцев на чемпионате мира, проходящем в Словакии. Встреча группового этапа турнира завершилась победой отечественных спортсменов со счетом 10:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Никита Зайцев (1-я минута), Динар Хафизуллин (9-я), Евгений Кузнецов (14-я, 21-я), Александр Овечкин (17-я), Илья Ковальчук (27-я), Евгений Дадонов (34-я, 46-я), Михаил Григоренко (37-я) и Никита Кучеров (45-я). Эта победа стала для команды Ильи Воробьева четвертой подряд на групповой стадии.

В других матчах игрового дня сборная США победила команду Великобритании (6:3), швейцарцы взяли верх над норвежцами (4:1), немцы вырвали победу у словаков (3:2). Сборная России с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы B.

14 мая в преддверии матча с итальянцами игроки сборной России отказались от общения со СМИ. Сообщивший об этом журналист Дмитрий Ерыкалов отметил, что «без военного положения такого сильного соперника не победить».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Действующим победителем турнира является сборная Швеции.

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