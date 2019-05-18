Россия пропустила первой и обыграла Латвию на чемпионате мира

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 3:1 в матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 11-й минуте сборная Латвии реализовала большинство: отличился Оскарс Цибульскис. В начале второго периода сборная России отыгралась усилиями защитника Дмитрия Орлова. На 24-й минуте Никита Гусев вывел россиян вперед, воспользовавшись численным преимуществом. На 35-й минуте Никита Кучеров сделал счет 3:1 в пользу сборной России. Сборная Россия одержала пятую победу в пяти матчах турнира.

В предыдущем матче россияне разгромили сборную Италии со счетом 10:0. Победа стала самой крупной в истории сборной России.

Следующий матч отечественная команда проведет 19 мая против Швейцарии. Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии. Турнир продлится до 26 мая.

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