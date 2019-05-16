Овечкин пожалел разгромленных итальянцев

Нападающий сборной России Александр Овечкин прокомментировал победу команды над итальянцами в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Его слова передает «Чемпионат.com».

33-летний Овечкин признался, что ему жалко хоккеистов сборной Италии. «Они пытались противостоять, но уровень мастерства виден сразу», — отметил форвард.

15 мая российская сборная разгромила итальянцев со счетом 10:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Российская команда одержала четвертую победу подряд и возглавляет группу B с 12 очками. Следующий матч отечественные хоккеисты проведут 18 мая против команды Латвии.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Действующим победителем турнира является сборная Швеции.

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