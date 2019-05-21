Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21 мая россияне разгромили Швецию со счетом 7:4, одержав седьмую победу в семи матчах на групповом этапе с общей разницей шайб 36-7. Сборная России осталась единственной командой на чемпионате мира, не потерявшей ни одного очка.

Американцы в группе А заняли четвертое место, в последней игре проиграв канадцам со счетом 0:3. Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Канада — Швейцария

Финляндия — Швеция

Чехия — Германия.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Турнир проходит в Братиславе и Кошице.

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