Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Во встрече примут участие следующие российские хоккеисты:
Вратари:
Василевский (Георгиев);
Полевые игроки:
Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Сборная России стала единственной на чемпионате мира, выигравшей все матчи группового этапа. У подопечных Ильи Воробьева семь побед кряду, они финишировали на первом месте в турнирной таблице группы B. Американцы стали четвертыми в группе А, в их активе пять побед при двух поражениях.
Матч состоится 23 мая и начнется в 17:15 по московскому времени. Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Канада — Швейцария, Финляндия — Швеция, Чехия — Германия.
Чемпионат мира продлится до 26 мая. Турнир проходит в Словакии.