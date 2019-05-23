Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Во встрече примут участие следующие российские хоккеисты:

Вратари:

Василевский (Георгиев);

Полевые игроки:

Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Сборная России стала единственной на чемпионате мира, выигравшей все матчи группового этапа. У подопечных Ильи Воробьева семь побед кряду, они финишировали на первом месте в турнирной таблице группы B. Американцы стали четвертыми в группе А, в их активе пять побед при двух поражениях.

Матч состоится 23 мая и начнется в 17:15 по московскому времени. Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Канада — Швейцария, Финляндия — Швеция, Чехия — Германия.

Чемпионат мира продлится до 26 мая. Турнир проходит в Словакии.

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