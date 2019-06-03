Ковальчук отсоветовал россиянам пить пиво в отпуске

Российский хоккеист Илья Ковальчук в Instagram-аккаунте опубликовал фотографию семейного отпуска.

На снимке хоккеист сидит в окружении четверых детей. Ковальчук пожелал болельщикам удачного лета и посоветовал не пить много пива в отпуске.

30 мая Ковальчук рассказал об ужине сборной России во время чемпионата мира по хоккею. Он заявил, что после матча может позволить себе выпить три-четыре кружки пива, и признался в любви к этому напитку. После этого российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко упрекнул хоккеиста в пропаганде алкоголизма.

14 мая словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видео командного ужина сборной России после победы над сборной Чехии 13 мая (3:0). В материале отмечалось, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!