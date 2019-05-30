Ковальчука упрекнули в жизни за рубежом после слов о любви к пиву

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в Instagram-аккаунте прокомментировал слова хоккеиста Ильи Ковальчука о любви к пиву.

«Ужасно, что такие известные люди, которые для многих являются примером, пропагандируют алкоголь да еще и рекомендуют его», — заявил Шлеменко. По его мнению, в России каждая вторая семья пострадала от алкоголизма, и слова Ковальчука лишь усугубляют эту проблему.

Боец посчитал, что Ковальчук мало общается с россиянами и не путешествует по стране. «Может, вообще не живет в нашей стране. И поэтому не видит последствия, к которым приводит такая пропаганда», — добавил он.

Ранее, 30 мая, Ковальчук рассказал об ужине сборной России во время чемпионата мира по хоккею. Ковальчук заявил, что после матча может позволить себе выпить три-четыре кружки пива, и признался в любви к пиву.

14 мая словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видео командного ужина сборной России после победы над сборной Чехии 13 мая (3:0). В материале отмечалось, что хоккеисты выпили около 160 бокалов пива.

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