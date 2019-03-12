Российский боец предрек Макгрегору конец в тюрьме или на улице

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко заявил, что ирландец Конор Макгрегор «закончит очень плохо — либо в тюрьме, либо на улице». Слова спортсмена приводятся на сайте телеканала «360».

По мнению Шлеменко, поведение Макгрегора недостойно, а проблема его заключается в том, что он употребляет алкоголь или наркотики. Боец вспомнил, что перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым ирландец приходил на пресс-конференции с бутылкой виски.

«Человек начал дружить с алкоголем и довольно плотно. Это как снежный ком, он накапливается», — отметил Шлеменко. Поэтому Макгрегор, по его мнению, может плохо кончить.

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12 марта ирландский боец был задержан полицией Майами. Он отобрал у фаната телефон и разбил его, за что и был арестован. Позднее Макгрегор выплатил залог и был отпущен. В Instagram спортсмен подчеркнул, что ему следует работать над терпением.

У ирландского спортсмена не в первый раз возникают проблемы с законом. Весной прошлого года он напал на автобус с бойцами UFC и в итоге был приговорен к общественным работам и прохождению курса контроля над гневом.

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