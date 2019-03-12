Макгрегор обратился к фанатам после ареста

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обратился к поклонникам после инцидента в Майами (штат Флорида, США). Запись доступна в Instagram-аккаунте спортсмена.

«Терпение — это черта, над которой я буду продолжать работать. Люблю своих фанатов всем сердцем. Спасибо всем», — написал 30-летний Макгрегор.

Фото опубликовано @thenotoriousmma

Ранее 12 марта спортсмен был задержан полицией Майами за то, что вырвал из рук и разбил смартфон поклонника, который захотел его сфотографировать. Позже Макгрегора отпустили под залог.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того, как ирландец завершил общественные работы в церквях Нью-Йорка, назначенные ему судом весной 2018-го. Также Макгрегор прошел курс управления гневом. Он был признан виновным после нападения на автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор имеет в активе 21 победу. Боец четыре раза уступал в MMA. Он также становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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