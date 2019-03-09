Макгрегора послали в церковь за нападение на автобус с бойцами UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выполнил общественные работы, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. Об этом сообщает TMZ.

Спортсмен работал на протяжение пяти дней в двух церквях Нью-Йорка. Макгрегор занимался ручным трудом. Как стало известно корреспонденту TMZ, боец произвел приятное впечатление на служителей обеих церквей. Также Макгрегор имел продолжительную беседу со священником.

Материалы по теме «Эта война не закончится никогда» Нурмагомедов уничтожил Макгрегора. И набросился на его тренера

Также Макгрегор прошел курс по управлению гневом. Таким образом, он исполнил предписание суда, признавшего его виновным в нападении на автобус накануне турнира UFC 223.

Атака 30-летнего ирландца имела широкий общественный резонанс. В автобусе находился, в частности, россиянин Хабиб Нурмагомедов, который позже одержал победу на турнире, завоевав титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцу грозили тюремное заключение и депортация из США.

Макгрегор и Нурмагомедов встретились в октагоне на турнире UFC 229. Тогда российский боец праздновал победу, а после поединка напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса. Это спровоцировало потасовку в октагоне и за его пределами. По итогам оба бойца, секунданты Нурмагомедова и Дэнис получили дисквалификации.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC. Спортсмен выигрывал титул в двух разных весовых категориях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!