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Макгрегора выпустили из-под стражи

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Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, ранее арестованный полицией Майами, выпущен под залог. Об этом сообщает Bloody Elbow.

30-летний спортсмен заплатил 12,5 тысячи долларов в качестве залога. Представители Макгрегора заявили, что боец готов к полному сотрудничеству со следствием.

Ранее 12 марта стало известно, что бывший чемпион UFC был задержан в связи с обвинениями в вооруженном ограблении и преступном хулиганстве. Макгорегор напал на фаната у отеля Fountainebleu и разбил его мобильный телефон.

Макгрегор уже привлекал внимание правоохранительных органов. Весной 2018-го боец учинил нападение на автобус с бойцами накануне турнира UFC 223. Впоследствии ирландец был признан виновным, его направили на общественные работы и обязали пройти курс по управлению гневом. Боец выполнил предписания суда 9 марта 2019-го.

Макгрегор становился обладателем пояса чемпиона UFC в двух разных весовых категориях. На его счету 21 победа. Боец лишь четырежды уступал в октагоне. Также ирландец провел один поединок по правилам бокса, в котором уступил американцу Флойду Мэйуэзеру.

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