Макгрегора арестовали

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор арестован во Флориде (США). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Его обвиняют в нападении вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени. В полиции пояснили, что спортсмен набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, отнял его смартфон, растоптал и унес обломки с собой.

9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года. В течение пяти дней он занимался ручным трудом в двух церквях Нью-Йорка.

Также Макгрегор по решению суда прошел курс по управлению гневом.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC. Он выигрывал титул в двух разных весовых категориях.

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