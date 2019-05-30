Ковальчук объяснил ужин со 160 бокалами пива во время чемпионата мира

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук в интервью YouTube-каналу газеты «Спорт-Экспресс» рассказал об ужине команды во время чемпионата мира.

По словам хоккеиста, после победы над сборной Чехии 13 мая (3:0) российские хоккеисты поехали в ресторан. «Посидели, выпили пива, поели суши, пообщались. В 22:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?» — задался вопросом он.

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Ковальчук заявил, что после матча может позволить себе выпить три-четыре кружки пива. При этом он выразил недоверие информации о том, что команда заказала 160 бокалов пива. «Я бы мог написать, что и 280. Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то один все выпил», — отметил форвард.

14 мая словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видео командного ужина сборной России после матча группового турнира с Чехией. В материале отмечается, что сначала хоккеисты заказали суши, а потом выпили около 160 бокалов пива.

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии.

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