Главный тренер сборной России отреагировал на видео с выпивающими хоккеистами

Главный тренер сборной России Илья Воробьев отреагировал на информацию о том, что хоккеисты национальной команды пили пиво после матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Воробьев назвал информацию от «непонятных иностранных источников собачьей чушью».

14 мая словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало видео командного ужина сборной России после матча группового турнира с Чехией 13 мая (3:0). В материале отмечается, что сначала хоккеисты заказали суши, а потом выпили около 160 бокалов пива.

После победы над чехами у сборной России было два выходных дня. 15 мая команда разгромила итальянцев с рекордным для себя счетом — 10:0.

На данный момент россияне возглавляют турнирную таблицу группы B с 12 очками. На втором месте располагаются швейцарцы. Отечественные хоккеисты опережают их по дополнительным показателям. Следующие матчи команда проведет против Латвии (18 мая) и Швейцарии (19 мая).

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