Ковальчук продолжит карьеру в НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщается на сайте команды.

Хоккеист подписал с «Монреалем» контракт, рассчитанный на один сезон.

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13 ноября 36-летний хоккеист был выведен из состава «Лос-Анджелес Кингс». В декабре он был выставлен на драфт отказов. Тогда же сообщалось, что Ковальчук не собирается возвращаться в Россию и будет искать варианты продолжения карьеры за океаном.

Ковальчук перешел в «Кингс» летом 2018 года, подписав контракт на три года. До переезда в НХЛ он шесть лет играл в СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В феврале 2018-го он выиграл золото Олимпиады. В НХЛ он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

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