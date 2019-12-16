Ковальчук отказался возвращаться в Россию

Нападающий Илья Ковальчук, выведенный из состава клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс», отказался возвращаться в Россию и будет искать варианты продолжения карьеры за океаном. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Как стало известно агентству, сейчас Ковальчук вместе с североамериканскими посредниками ищет себе клуб, который будет бороться за победу в Кубке Стэнли. О будущем на родине хоккеист пока не думает.

О том, что Ковальчук оказался вне состава «Лос-Анджелес Кингс», сообщалось в ноябре. Россиянину позволили продолжить тренироваться вместе с партнерами, однако в НХЛ за калифорнийский клуб он больше не сыграет. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей, в которых набрал девять очков по системе «гол плюс пас» (три гола и шесть передач). При этом он не мог забросить шайбу на протяжении последних девяти игр.

Ковальчук перешел в «Кингс» летом 2018 года, подписав контракт на три года. До переезда в НХЛ он шесть лет играл в СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В феврале 2018-го он стал олимпийским чемпионом. В Северной Америке он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

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