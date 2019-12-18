Три клуба НХЛ нацелились на Ковальчука

Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нацелились на подписание российского нападающего Ильи Ковальчука. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Дэвид Пагнотта.

По информации Пагнотты, на Ковальчука претендуют «Питтсбург Пингвинс», «Калгари Флэймс» и «Бостон Брюинс». «Ковальчук надеется подписать контракт на этой неделе и вернуться на лед как можно скорее», — подчеркнул журналист. Он добавил, что ни один клуб пока не предоставил гарантий игроку.

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16 декабря сообщалось, что Ковальчук не собирается возвращаться в Россию и будет искать варианты продолжения карьеры за океаном.

13 ноября 36-летний хоккеист был выведен из состава «Лос-Анджелес Кингс». В декабре он был выставлен на драфт отказов.

Ковальчук перешел в «Кингс» летом 2018 года, подписав контракт на три года. До переезда в НХЛ он шесть лет играл в СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В феврале 2018-го он выиграл золото Олимпиады. В НХЛ он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

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