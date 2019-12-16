Ковальчук остался без клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» выставил российского нападающего на драфт отказов. Об этом сообщается на сайте команды.

«Кингс» совершил эту процедуру, чтобы разорвать контракт с Ковальчуком. Таким образом, в ближайшее время спортсмен станет неограниченно свободным агентом и сможет начать искать себе новый клуб.

Ранее 16 декабря сообщалось, что форвард отказался возвращаться в Россию и хочет остаться за океаном. Сейчас Ковальчук вместе с североамериканскими посредниками ищет себе клуб, который будет бороться за победу в Кубке Стэнли.

В последний раз Ковальчук выходил на лед в рамках НХЛ в ноябре. Он оказался вне состава команды по решению руководства. Россиянину позволили продолжить тренироваться вместе с партнерами. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей, в которых набрал девять очков по системе «гол плюс пас» (три гола и шесть передач).

Ковальчук перешел в «Кингс» летом 2018 года, подписав контракт на три года. До переезда в НХЛ он шесть лет играл в СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

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