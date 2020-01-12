Первая шайба Ковальчука после возвращения на лед принесла его команде победу

«Монреаль Канадиенс» переиграли в овертайме «Оттаву Сенаторс» (2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающий бросок нанес российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук. Он отличился в овертайме противостояния и принес команде победу. Для нападающего шайба стала первой в составе «Канадиенс» после возвращения игрока на лед.

7 января Ковальчук дебютировал в составе нового клуба. 36-летний россиянин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. Для Ковальчука эта игра стала первой с ноября 2019-го.

В начале января сообщалось о том, что Ковальчук подписал соглашение с «Канадиенс». Контракт действует до конца сезона в НХЛ. До этого он выступал за «Лос-Анджелес Кингс».

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