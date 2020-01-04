В США подняли на смех новый контракт Ковальчука

Американские хоккейные эксперты и болельщики подняли на смех контракт российского нападающего Ильи Ковальчука с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Негативные комментарии появились в Twitter команды.

36-летний хоккеист подписал с «Монреалем» соглашение, рассчитанное на один сезон. Многие пользователи сети остались недовольны решением команды, посчитав, что хоккеист находится в плохой форме.

«Это не шутка? Он еще в состоянии играть?», «Новости отдела отчаяния: Илья Ковальчук подписал контракт с "Монреалем"», «Ну что ж, теперь [фарм-клуб "Монреаля"] "Лаваль Рокет" поборется за победу», «Жду этого цирка, когда [генеральный менеджер клуба] Марк Бержевен представит Ковальчука» — писали юзеры.

В начале ноября прошлого года хоккеист был выведен из состава «Лос-Анджелес Кингс» и затем был выставлен на драфт отказов. Ковальчук играл за «Кингс» с лета 2018 года.

До переезда в НХЛ он шесть лет выступал за СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина. В феврале 2018-го Ковальчук выиграл золото Олимпиады. В НХЛ он также выступал за «Атланту Трэшерс» и «Нью-Джерси Девилс».

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